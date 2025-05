Gasperini non si sbilancia sul suo futuro | Ci sarà tempo per pensarci dobbiamo goderci questa serata Sullo scudetto…

Gasperini, allenatore dell'Atalanta, rimane vago sul suo futuro dopo la recente vittoria contro la Roma. In conferenza stampa, ha invitato tutti a godersi il momento e a concentrare le energie sulla corsa allo scudetto. Le sue dichiarazioni rivelano una certa serenità, mentre i tifosi aspettano nuove conferme sul percorso della squadra.

Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma e la qualificazione alla prossima Champions League. Le dichiarazioni anche sul futuro dell'ex allenatore della Juve.VALORE CHAMPIONS – «Ho cercato anche di pensare allo Scudetto. Sono molto contento soprattutto per i giocatori, per l'ambiente e per Bergamo che ascolterà ancora la musichetta. La Champions è una competizione prestigiosa. Sulemana? Merito di Ranieri perché ho utilizzato il ragazzo poco (risata ndr). Lui è un ragazzo eccezionale dove si è allenato con professionalità e si è sempre impegnato»futuro E CHAMPIONS LEAGUE – «Siamo stati davanti anche a società forti.

