Garrett rilascia il nuovo firmware 9 09 per Vortex VX9 | reattività migliorata e profili personalizzati

Garrett presenta il firmware 9.09 per il Vortex VX9, un aggiornamento gratuito disponibile dal 6 maggio. Questa nuova versione migliora la reattività e offre profili personalizzati, potenziando l’esperienza di ricerca degli utenti e ottimizzando le prestazioni del metal detector. Scopri le novità che rendono il tuo Vortex VX9 ancora più efficace!

Garrett annuncia il rilascio di un aggiornamento firmware gratuito per tutti i possessori del metal detector Vortex VX9, che porta il software del dispositivo alla versione 9.09. L’update, disponibile dal 6 maggio, introduce una serie di miglioramenti progettati per offrire un’esperienza di rilevamento ancora più precisa e personalizzabile. Le principali novità del firmware 9.09: Reattività migliorata: risolto il problema del breve blocco del Target ID durante il passaggio da un grande oggetto a un altro target. Questo bug era presente nelle versioni firmware 9.08, 7.01 e 5.01.. Custom Mode potenziato: possibilità di creare e salvare un profilo personalizzato con i propri parametri preferiti, come frequenza, velocità di reazione, volume dei segnali ferrosi e rifiuto tappi.. Altri miglioramenti minori per ottimizzare le prestazioni generali. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Garrett rilascia il nuovo firmware 9.09 per Vortex VX9: reattività migliorata e profili personalizzati

