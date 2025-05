Garlasco spariti i tre oggetti che potrebbero confermare o smentire la verità sulla morte di Chiara Poggi

A quasi diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso riaccende l'interesse pubblico con una nuova udienza al Tribunale di Pavia il 16 maggio. L'incidente probatorio rappresenta un momento cruciale, potenzialmente in grado di riaprire questioni che sembravano risolte. In aula, teste chiave e nuovi elementi potrebbero gettare nuova luce su un delitto che ha scosso profondamente la comunità di Garlasco e oltre.

A quasi diciotto anni dall'omicidio di ChiaraPoggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007, il caso torna prepotentemente sotto i riflettori con una nuova udienza fissata per venerdì 16 maggio al Tribunale di Pavia. Si tratta dell'avvio dell'incidente probatorio, una fase cruciale che potrebbe riaprire scenari ritenuti chiusi dalla giustizia. In aula presteranno giuramento due figure chiave: la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani. Sarà l'occasione per i legali delle parti di formulare quesiti precisi, ma anche il momento in cui si comincerà a delineare il vero contenuto di questa nuova attività peritale. Perché il nodo centrale rimane: quali reperti saranno effettivamente analizzati? E cosa si spera di scoprire?L'incidente probatorio si inserisce in un contesto processuale già definito: nel 2015, Alberto Stasi, fidanzato della vittima, è stato condannato in via definitiva per l'omicidio.

Solo tre oggetti potrebbero confermare o smentire la verità sull'omicidio di Garlasco: ma sono spariti tutti - Gli unici oggetti che sarebbero utili a riconfermare o eventualmente smentire la verità processuale sull'omicidio di Chiara Poggi sarebbero quelli non trovati sulla scena del crimine ma che ricondurrebbero al giorno del delitto. Ovvero: l'arma utilizzata, due asciugamani e le scarpe dell'assassino (per le sentenze Alberto Stasi). Dal 2007 sono tutti oggetti scomparsi, mai rinvenuti.

Omicidio Garlasco, dalle tre telefonate alle impronte: cos'ha portato a riaprire il caso - A quasi vent'anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, il caso si riaccende con nuove piste investigative che stanno riportando alla luce dettagli mai del tutto chiariti. Il riavvio dell'inchiesta nasce da tre telefonate mute ricevute nell'abitazione della giovane poco prima della sua morte: un elemento che, per gli inquirenti, potrebbe avere un significato cruciale e che ha riaperto scenari investigativi fino a oggi considerati chiusi.

Delitto Garlasco, non solo analisi sul Dna per Andrea Sempio: anche su scarpe e oggetti in casa Poggi - Giovedì 13 marzo sarà una giornata cruciale per i nuovi sviluppi del delitto di Garlasco, il caso che nel 2007 sconvolse l'Italia con l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo 18 anni, le indagini prendono una nuova direzione con l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per concorso in omicidio.

