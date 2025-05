Gara podistica Jazz Run | primo posto in assoluto sui 10 km per la ravanusana Liliana Scibetta

Spettacolare ed ennesimo successo per l’atleta Liliana Scibetta alla gara podistica Jazz Run di Vittoria, evento inserito nel calendario nazionale Bronce Fidal e valido per il Grand Prix Sicilia di corsa su strada 2025 per i 10 km. Tesserata per i colori sociali, Liliana continua a sorprendere, consolidando la sua posizione di rilievo nel panorama podistico siciliano e nazionale.

