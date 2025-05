Gara degli Alberghieri | trionfa la tartàre d’agnello di Emma

Con la vittoria di Emma Cattapan dell'Istituto 'M. Alberti' di Villorba (TV), si è conclusa la Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri, svoltasi all'Artusi di Forlimpopoli. Questo prestigioso evento ha visto confrontarsi i migliori giovani chef, maitre e receptionist d'Italia. Il prossimo anno il concorso si terrà in Veneto, con la possibilità per i detentori del titolo artusiano di partecipare nuovamente alla competizione.

Con la vittoria di Emma Cattapan dell'Istituto 'M. Alberti' di Villorba (TV) si è conclusa la Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri che nei giorni scorsi ha visto sfidarsi all'Artusi di Forlimpopoli i migliori giovani chef, maitre e receptionist d'Italia. Il concorso il prossimo anno si terrà così in Veneto e vi potranno partecipare anche i portacolori artusiani che, detentori del titolo, hanno avuto l'onore di ospitare la competizione, non potendovi però partecipare.La manifestazione si è conclusa con una cena di gala all'interno della splendida cornice del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, dove il campione dello scorso anno, il forlivese Lorenzo Tedaldi, ha potuto proporre come piatto principale la sua ricetta con la quale aveva sbaragliato la concorrenza a Giarre in Sicilia. Cattapan ha proposto una tartàre di agnello, impreziosita da un fondo bruno di agnello, un crumble e uno zabaione salati, un uovo di gallinella cotto a bassa temperatura e, per finire, un sorbetto di asparagi e limone.

