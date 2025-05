Galli Stagione in archivio Le valdarnesi perdono la gara 3 dei play off

Arezzo, 12 maggio 2025 – La Polisportiva Galli chiude la stagione con delusione, vittima di un secondo quarto disastroso che ha segnato il destino della semifinale contro Broni. Nonostante gli sforzi nel secondo tempo, la rimonta non è bastata. Broni avanza verso la finale, celebrando il suo successo, mentre per la Galli resta l'amaro in bocca. Un incontro che ha riservato sorprese e insegnamenti.

Arezzo, 12 maggio 2025 – Finisce con l’amaro in bocca la Stagione della Polisportiva Galli. E’ Broni a imporsi e festeggiare il passaggio in finale. Fatale un pessimo secondo quarto da 12-23 che ha indirizzato la contesa. Invano il tentativo di rimonta nel secondo tempo. Pol.Galli: Lazzaro, Rossini, De Cassan, Faustini, Cruz Broni: Reggiani, Baldelli, Hartmann, Nasraoui, Morra.Parte bene la squadra di casa con Cruz a timbrare il primo vantaggio interno. Ritmi alti, Broni risponde con Hartmann e Reggiani subito in evidenza (7-9), mentre è Morra a firmare l’allungo sul 7-13 che obbliga coach Garcia al timeout. Baldelli allunga ulteriormente, ma De Cassan dall’arco tiene in scia le compagne sul 10-18. Ospiti che continuano a trovare canestro con facilità, con Morra a fare più dieci a tabellone. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Galli. Stagione in archivio. Le valdarnesi perdono la gara 3 dei play off

Su questo argomento da altre fonti

Si alza il sipario sulla stagione lirica del Teatro Galli, sul palcoscenico il dittico "Cavalleria Rusticana" e "Pagliacci" - La nuova stagione lirica del Teatro Galli si apre questo fine settimana con "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni in accoppiata a "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo, in programma venerdì 11 aprile (ore 20:00) e in replica domenica 13 aprile (ore 15:30). Un dittico ormai classico che vede... 🔗Leggi su riminitoday.it

Cavalleria rusticana e Pagliacci inaugurano la stagione lirica del Galli - È tempo di opera al Teatro Galli. La nuova stagione lirica parte questo fine settimana con Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni in accoppiata a Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Le opere saranno in scena domani alle 20 e in replica domenica alle 15,30. Si tratta di un dittico che ormai è diventato un classico. I due capolavori del verismo italiano verranno proposti in un nuovo allestimento presentato da una coproduzione internazionale che, insieme al Teatro Galli, coinvolge il Teatro Comunale di Modena, la Fondazione Teatri di Piacenza, il Teatro dell’Opera di Sofia. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

New Rimini: Pronti per la Stagione del Batti e Corri al Teatro Galli - Al centro di tutto, in quel Teatro Galli simbolo della città, New Rimini si è presentate in vista della stagione del batti e corri alle porte. Il girone A, quello di San Marino, partirà venerdì prossimo, mentre il primo appuntamento dei Pirati nel raggruppamento E è in programma sabato 26 con la Fiorentina. Sembra anche vicina a risolversi la questione stadio. "Le sensazioni sono positive – commenta l’assessore allo sport, Michele Lari -, ma siamo in mezzo a vicende legali che durano da tanto tempo e non mi esprimo. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Galli espugna Broni: vittoria in semifinale serie A1 con 58-61; Logiman Broni vs Galli: Sfida Cruciale per l'Accesso alla Finale A1; Sfida al vertice in A2 femminile: Galli contro Logiman Broni al Palagalli; La polisportiva “Galli” chiude la stagione regolare battendo la Virtus Cagliari. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Galli. Stagione in archivio. Le valdarnesi perdono la gara 3 dei play off - Arezzo, 12 maggio 2025 – Finisce con l’amaro in bocca la stagione della Polisportiva Galli. E’ Broni a imporsi e festeggiare il passaggio in finale. Fatale un pessimo secondo quarto da 12-23 che ha in ... 🔗sport.quotidiano.net

La polisportiva “Galli” chiude la stagione regolare a Cagliari - Per l’ultima giornata della stagione regolare, la polisportiva Galli è attesa dalla trasferta in casa della Virtus Cagliari, formazione che si trova in settima posizione che è già certa dei play-off. 🔗valdarnopost.it

La polisportiva “Galli” chiude la stagione regolare battendo la Virtus Cagliari - Si è chiusa con una vittoria per 73-69 sul parquet della Virtus Cagliari, la stagione regolare della polisportiva “Galli”. La partita è stata in equilibrio per un quarto (20-21), poi le valdarnesi ... 🔗valdarnopost.it