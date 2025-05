Galderisi avverte il Napoli a +1 sull’Inter | Nelle gare semplici senti la pressione

Galderisi mette in guardia il Napoli: la pressione nelle gare semplici si fa sentire. Con il pareggio contro il Genoa, il distacco dall'Inter si riduce a un solo punto, intensificando la lotta scudetto. Un finale di stagione avvincente attende i tifosi, mentre esperti e ex giocatori seguono con interesse questa sfida incerta.

Galderisi si è espresso sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter. Ieri, gli azzurri hanno pareggiato col Genoa pieno di riserve. E il gap dai nerazzurri si è assottigliato ad un solo punto.VOLATONA FINALE – La lotta avvincente e punto a punto tra Inter e Napoli appassiona addetti ai lavori ed ex. Giuseppe ‘Nanu’ Galderisi, eroe del Verona scudettato 1985, ha detto la sua a Radio 24 durante Tutti Convocati di questa corsa. Avviso al Napoli di Antonio Conte, che ieri ha pareggiato contro il Genoa, permettendo all’Inter di avvicinarsi in classifica: «Deve venire fuori il miglior Conte. Certo ieri ha detto giustamente che ha buttato via il bonus, nessuno credeva comunque che il Genoa uscisse con punti da Napoli. Ora ci saranno due partite top come Inter-Lazio e Parma-Napoli. Secondo me le vedremo tutte insieme, sono tutte incastrate, solo una non è importante per la classifica. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Galderisi avverte il Napoli a +1 sull’Inter: «Nelle gare semplici senti la pressione»

