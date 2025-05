Gabriele Gravina | Carlo Ancelotti simbolo della supremazia dei tecnici italiani

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, esprime la sua gioia per il successo di Carlo Ancelotti, simbolo della leadership dei tecnici italiani. "È una grande soddisfazione non solo per lui, ma per tutto il calcio italiano", sottolinea Gravina, sottolineando l'importanza delle eccellenze del nostro calcio sul palcoscenico mondiale.

"Sono felice per CarloAncelotti, è un'enorme soddisfazione per lui, ma - consentitemi - per il calcio italiano". Il presidente della federcalcio, GabrieleGravina, al telefono con l'ANSA manda un messaggio beneaugurante ad una delle eccellenze del calcio azzurro, CarloAncelotti, che della Figc è stato anche dipendente. "La scelta dei brasiliani di affidarsi a lui - conclude Gravina - è la conferma dellasupremazia attuale della scuola dei tecniciitaliani". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gabriele Gravina: Carlo Ancelotti simbolo della supremazia dei tecnici italiani

