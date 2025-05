Futuridea Fucci all’Università di Fisciano per parlare della nuova emigrazione nello sviluppo locale

Mercoledì, presso l’Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano, si terrà un importante convegno sulla ‘Nuova Emigrazione Italiana’. Tra i relatori, Maria Beatrice Fucci, Responsabile di Futuridea per la Ricerca sulle Aree Interne, esplorerà il tema dell'emigrazione e dell'invecchiamento della popolazione in Italia, affiancata dalla professoressa Grazia. Un'occasione per approfondire come queste dinamiche influenzino lo sviluppo locale e le relazioni

Maria Beatrice Fucci, Responsabile di Futuridea per la Ricerca sulle Aree Interne, interverrà mercoledì, presso l'Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano, al Convegno su 'La nuovaemigrazione Italiana nellosviluppolocale e nelle relazioni internazionali' trattando il tema sull'emigrazione ed invecchiamento in Italia. Insieme alla professoressa Grazia Moffa, la Fucci ha partecipato al gruppo di ricerca sull'analisi dei flussi migratori dal punto di vista della entità, della composizione e delle mete. Il contributo finale è proprio il titolo del Progetto di ricerca 'Valorizzazione dellanuovaemigrazionenellosviluppolocale e nelle relazioni internazionali del paese, quale contributo alla coesione territoriale, sociale ed economica regionale, nazionale e comunitaria' , realizzato dalla FILEF ETS con il contributo dell'Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica – Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'art.

