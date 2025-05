Futuramente 2025 giovani e imprese progettano il futuro Sfida tra 30 scuole nelle Metaversiadi

Futuramente 2025 segna un momento cruciale per giovani e imprese, con una sfida innovativa tra 30 scuole alle Metaversiadi. Milano, 12 maggio 2025 – A soli cinque anni dal 2030, l’Agenda ONU invita a riflettere sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Futuramente, ideato da Giffoni Innovation Hub, promuove un dialogo attivo per progettare il futuro insieme.

Milano, 12 maggio 2025 – Mancano solo 5 anni al 2030, anno in cui dovrebbero andare a meta gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. E dunque Futuramente, format ideato da Giffoni Innovation Hub per connettere giovani, imprese e istituzioni attraverso un confronto attivo su alcuni dei temi chiave come parità di genere, transizione ecologica, lavoro dignitoso e educazione. L’edizione 2025 si svolgerà il 13 maggio 2025 su un doppio binario generazionale: la mattina sarà rivolta alle scuole secondarie, mentre il pomeriggio coinvolgerà under 35 e universitari. L’iniziativa, ospitata in largo Agostino Gemelli 1 a Milano, è organizzata in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore col patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano ed oltre 20 partner coinvolti, tra imprese, fondazioni, media e realtà educative. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Futuramente 2025, giovani e imprese progettano il futuro. Sfida tra 30 scuole nelle Metaversiadi

