Fusione sospetta fra Aeb e A2A | il processo per turbativa d’asta resta a Monza

La fusione sospetta tra AEB e A2A continua a far discutere, con il processo per turbativa d'asta che rimane a Monza. Sotto i riflettori, il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, tra gli imputati. La giudice Valentina Schivo ha deciso di respingere l'eccezione preliminare di incompetenza, sottolineando l'importanza del caso.

Seregno (Monza Brianza), 12 maggio 2025 - resta a Monza il processo per la Fusionesospetta fra Aeb e A2A che vede tra gli imputati di turbativa d'asta anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi. Lo ha deciso la giudice monzese Valentina Schivo, che ha respinto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale verso il Tribunale di Milano presentata dalla difesa degli imputati. La giudice ha anche ammesso tutte le costituzioni di parte civile dei Comuni soci della multiutility dei servizi brianzola, compresa quella dei consiglieri comunali lissonesi Antonio Erba, Marino Nava e Daniele Fossati intesa a sostituirsi alla mancata presentazione in aula del Comune di Lissone.Il processo entrerà nel vivo a gennaio, accelerando per evitare il colpo di spugna della prescrizione perché i fatti contestati risalgono al 2019 e 2020. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fusione sospetta fra Aeb e A2A: il processo per turbativa d’asta resta a Monza

Fusione sospetta tra AEB e A2A, si apre il processo per turbativa d'asta. Imputato anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi - Seregno (Monza Brianza), 17 marzo 2025 – Si è aperto oggi al Tribunale di Monza il processo per la presunta fusione sospetta fra AEB e A2A e le difese ripresentano le stesse eccezioni, bocciate in udienza preliminare, per spostare il dibattimento al Tribunale di Milano e contro le costituzioni di parte civile. Alla sbarra davanti alla giudice monzese Valentina Schivo per turbativa d'asta il sindaco di Seregno Alberto Rossi, l'assessore alle partecipate del Comune di Seregno Giuseppe Borgonovo, il segretario generale del Comune di Seregno Alfredo Ricciardi (unico presente tra gli imputati in aula), l'ex presidente del consiglio di amministrazione di Aeb spa

Fusione Aeb-A2A, entro 2 mesi la sentenza sul risarcimento - Un confronto tra le parti e ora la grande attesa: entro un tempo limite di 60 giorni si saprà se la Corte dei Conti chiederà il maxi risarcimento per danno erariale nell'ambito dell'operazione di aggregazione industriale tra la seregnese Aeb e A2A. Gli importi sono da capogiro: per la Procura della Corte dei Conti si tratta di un danno da 50 milioni, che a vario titolo dovrebbero rimborsare il sindaco Alberto Rossi, l'assessore Giuseppe Borgonovo (che ai tempi dell'operazione aveva la delega alle Società partecipate) e Loredana Bracchitta (ex presidente di Aeb).

La fusione Aeb-A2a. La difesa ci riprova e punta a spostare il processo a Milano - Si apre il processo per la presunta fusione sospetta fra Aeb e A2A e le difese ripresentano le stesse eccezioni, bocciate in udienza preliminare, per spostare il dibattimento dal tribunale di Monza a quello di Milano e contro le costituzioni di parte civile. Alla sbarra, davanti alla giudice Valentina Schivo, per turbativa d'asta il sindaco di Seregno Alberto Rossi, l'assessore alle Partecipate di Seregno Giuseppe Borgonovo, il segretario generale del Comune di Seregno Alfredo Ricciardi (unico presente tra gli imputati in aula), l'ex presidente del consiglio di amministrazione di Aeb spa

