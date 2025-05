Furto al Giubileo | derubata una banda trentina Abbiamo sfilato senza suonare

In occasione del Giubileo delle Bande, la banda sociale di Pieve Tesino ha vissuto un'esperienza indimenticabile, nonostante un furto inaspettato. "Una brutta disavventura che fortunatamente non ha rovinato il nostro viaggio", commentano i membri, riferendosi alla loro esibizione in Vaticano, durante la quale hanno dovuto sfilare senza i propri strumenti.

