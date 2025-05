Furti d' auto 25 arresti a Cerignola nell' operazione ' Stolen' | Prima risposta alle nostre richieste

A Cerignola, l'operazione "Stolen" ha portato a 25 arresti legati a furti d'auto, segnando un'importante risposta alle richieste di sicurezza dei cittadini. Il Sindaco Francesco Bonito ha espresso il proprio ringraziamento alle forze di polizia e alla magistratura di Trani per il successo dell'indagine, evidenziando l'impegno dell'amministrazione nella lotta contro la criminalità.

"Esprimo il mio personale ringraziamento e quello dell'intera amministrazione comunale alle forze di polizia e alla magistratura di Trani per l'esito dell'operazione avvenuta nelle scorse ore in città", così il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito commenta l'indagine che ha portato all'arresto.

