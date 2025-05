Furious Amorim si trova nei giocatori e chiama la mancanza di urgenza dopo la sconfitta del West Ham

Le recenti dichiarazioni di Ruben Amorim scuotono l'ambiente del Manchester United. Dopo un deludente 2-0 contro il West Ham, il tecnico non ha risparmiato critiche e ha lanciato un monito chiaro: se la squadra non riesce a ritrovare urgenza e determinazione, lui e i giocatori potrebbero considerare di lasciare il club. La situazione si fa sempre più tesa e i tifosi attendono risposte decisive.

2025-05-11 20:19:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Ruben Amorim ha detto che lui e i suoi giocatori del Manchester United dovrebbero andarsene se non possono iniettare un po ‘di urgenza nel loro gioco.Lo United è crollato di un’altra sconfitta con il West Ham in difficoltà che ha vinto 2-0 all’Old Trafford questo pomeriggio grazie ai gol di Tomas Soucek e Jarrod Bowen.I padroni di casa erano un bar in ritardo che non riusciva a evocare un goal con il portiere di Hammers Alphonse Areola in forma eccezionale.Siamo battuti all’Old Trafford.#Mufc #Munwhu– Manchester United (@Manutd) 11 maggio 2025Le flop dello United lottano di nuovoAmorim ha apportato diverse modifiche alla squadra che ha battuto Bilbao atletico a metà settimana, alimentando lo United nella finale di Europa League contro il Tottenham, con i giocatori marginali che non hanno impressionato. 🔗Leggi su Justcalcio.com

