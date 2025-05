Fuoriconcorso il bolidi della Formula 1 sfrecciano sul lago di Como

Il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, un evento imperdibile per gli amanti delle auto storiche, si terrà dal 24 al 26 maggio sul suggestivo lago di Como. Questa prestigiosa manifestazione si affianca al FuoriConcorso, che avrà luogo in diverse splendide dimore come Villa Grumello e Villa Sucota, offrendo un'opportunità unica di ammirare vetture straordinarie e celebrare l'eleganza e l'arte dell'automobile.

Il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di auto storiche e uniche al mondo sul lago di Como Quest'anno si svolgerà dal 24 al 26 maggio in parallelo come accade da qualche anno al Fuoriconcorso, in scena a Villa Grumello, Villa Sucota e Villa. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Fuoriconcorso, il bolidi della Formula 1 sfrecciano sul lago di Como

