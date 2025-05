Fuori strada un ferito Gli altri due scappano

Sabato notte a Mercatello sul Metauro, un incidente stradale ha scosso la tranquillità della Strada Statale 73 bis. Un'auto con tre giovani a bordo ha schiantato contro un veicolo in sosta, causando ferite a un passeggero. Dopo l'impatto, i tre si sono allontanati, lasciando il ferito. I soccorsi, giunti subito dopo, hanno trovato la situazione critica e avviato le operazioni per assistere la vittima.

Si sono schiantati contro un’auto in sosta e poi si sono allontanati, lasciando un passeggero ferito a bordo. E’ quanto avvenuto sabato notte, a Mercatello sul Metauro, lungo la strada Statale 73 bis, nel tratto urbano di via Circonvallazione. Un’auto con a bordo tre persone, tutte molto giovani, è uscita di strada intorno all’una meno un quarto. All’arrivo dei soccorsi due passeggeri della vettura su tre non si trovavano sul luogo dell’incidente e il terzo, proprietario dell’auto e seduto nel sedile posteriore, era stato lasciato lì ferito. Il passeggero, a causa delle lesioni riportate, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. All’arrivo dei soccorritori, nell’auto si trovava solo il terzo ferito che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuori strada, un ferito. Gli altri due scappano

