FUJIKINA Milan 2025 | due giorni dedicati all’immagine tra fotografia mostre e tecnologia

FUJIKINA 2025 svela il mondo della fotografia il 10 e 11 maggio a Milano, trasformando la città in un fulcro di creatività. Con mostre, masterclass, photowalk e ospiti internazionali, questo evento immersivo è dedicato a chi ama l’arte e la sperimentazione visiva. Un'opportunità imperdibile per esplorare nuove prospettive e condividere la passione per la fotografia con esperti e appassionati di ogni livello.

