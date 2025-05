Fuga dall’asilo | due bimbi di 5 anni escono indisturbati e tornano a casa da soli Tutta colpa di un cancello difettoso

Due bimbi di 5 anni, approfittando di un cancello difettoso, sono riusciti a fuggire dall'asilo in provincia di Treviso e tornare a casa da soli. Questa sorprendente avventura solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture educative. Scopriamo i dettagli di questa incredibile fuga.

Due bambini di 5 anni sono riusciti a lasciare indisturbati un asilo, in provincia di Treviso, approfittando di un cancellodifettoso.L'articolo Fugadall’asilo: due bimbi di 5 anniesconoindisturbati e tornano a casa da soli. Tuttacolpa di un cancellodifettoso . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

In fuga dai carabinieri, lanciano una gabbia piena di canarini dall’auto per ostacolarli: due arrestati - È accaduto a Santa Maria la Carità, nel Napoletano: i due malviventi, in fuga dai carabinieri dopo un furto, hanno tentato di ostacolare i militari lanciando dall'auto in corsa una gabbia di canarini. I due sono stati arrestati; i volatili stanno bene.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: due corridori in fuga a 85km dall’arrivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0015:28 Joshua Tarling, a servizio del Team Ineos di Pippo Ganna, sta facendo l’andatura nel gruppo.15:26 Tra circa 3km i corridori di testa attaccheranno il Kortekeer: 8oo metri al 7.1%15:25 Attenzione però che c’è Van Aert che non ha tempo da perdere e mena nel gruppo inseguitore: distacco già sceso nell’ordine dei 30?. 🔗Leggi su oasport.it

Tentato furto in gioielleria a Capaccio Scalo: ladri messi in fuga dall’allarme e dai residenti - Fallisce il colpo notturno in una gioielleria situata nel centro di Capaccio Scalo. Intorno alle 4 del mattino di mercoledì 26 marzo, alcuni malviventi hanno cercato di introdursi nell’attività commerciale tagliando in due la saracinesca e sfondando una delle porte d’ingresso.Secondo quanto riportato da stiletv.it e da salernonotizie.it, un complice armato faceva da palo nei pressi della rotatoria vicina. 🔗Leggi su zon.it

Bambini di cinque anni fuggono dall'asilo e tornano a casa: il cancello era rotto; Fuga dall'asilo: due bimbi di 5 anni escono indisturbati e tornano a casa da soli. Tutta colpa di un cancello difettoso; IN FUGA DALL’ASILO, DUE BIMBI TROVATI IN GIARDINO; Conegliano, fuga dall’asilo: due bimbi di 5 anni tornano a casa da soli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Due bambini in fuga dall'asilo, tornano a casa a piedi. Un papà se ne accorge e chiama la scuola: «Non si erano accorti di nulla» - Incredibile nel trevigiano, dove due bambini di un asilo sono "scappati" dalla scuola senza che nessuno se ne accorgesse, approfittando ... 🔗msn.com

Bambini di 5 anni fuggono dall'asilo parrocchiale, mano nella mano e zaino in spalla si sono incamminati: ritrovati da un papà nel giardino di casa - CONEGLIANO (TREVISO) – Si sono messi lo zainetto in spalla e, mano nella mano, se ne sono andati dall’asilo per raggiungere un amichetto col quale giocare nel giardino ... 🔗msn.com

Il cancello è difettoso: due bambini "scappano" dall'asilo - Il padre di uno dei due piccoli, trovandoli a casa, ha chiamato l’asilo, scoprendo che l’assenza dei bambini non era ancora stata scoperta. 🔗gazzettadelsud.it