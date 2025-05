Fs sciopero del personale sabato 17 maggio

Il 17 maggio 2025, il personale del gruppo Fs Italiane parteciperà a uno sciopero nazionale proclamato da sigle sindacali autonome. La protesta sarà attiva dalle ore 1.00 alle 24.00, come comunicato ufficialmente dalla stessa FS. Questo evento potrebbe avere ripercussioni significative sui servizi di trasporto.

(Adnkronos) – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 1.00 alle ore 24 di sabato 17 maggio 2025. Lo comunica Fs in una nota.