frosinone alla villa la presentazione di altrimenti non sarei qui

Venerdì 16 maggio alle 18.30, la Villa comunale di Frosinone sarà il palcoscenico della prima presentazione ufficiale di “Altrimenti non sarei qui”, drammaturgia teatrale di Simone Ignagni, edito da Il Convivio. L’evento è parte delle iniziative promosse dal Comitato Tecnico Artistico Culturale, che mira a valorizzare il talento locale e la cultura teatrale.

