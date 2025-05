Frigerio lascia Fattore Lecco è il terzo addio |  Scelta normale

Il consigliere Andrea Frigerio ha ufficialmente lasciato il gruppo consiliare di Fattore Lecco, segnando il terzo addio all'interno della maggioranza che sorregge il sindaco Mauro Gattinoni. Questo cambio rappresenta un ulteriore sviluppo nella composizione della coalizione, alimentando interrogativi sulle dinamiche interne e sulle prospettive future della politica locale.

