Frey svela | Mi voleva la Juventus ma non sarei mai andato per amore della Fiorentina Retroscena dell’ex portiere

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha rivelato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport che la Juventus lo desiderava, ma il suo amore per la Fiorentina gli ha impedito di accettare. Un retroscena intrigante che mette in luce la sua fedeltà ai colori viola, nonostante le sirene delle grandi squadre.

Frey: «Mi voleva la Juventus, non sarei mai andato». La rivelazione dell’exportieredellaFiorentinaSebastien Frey, a La Gazzetta dello Sport, ha svelato un Retroscena riguardante anche la Juventus. Le dichiarazioni dell’exportiere.JUVE – «Mi volevano Milan, Bayern, Barcellona e Juve, l’anno in cui Buffon fu vicino al City. Ma non sarei mai andato: non potevo macchiare una storia d’amore passando dalla Viola a Torino. I tifosi mi avrebbero odiato. sarei rimasto a vita, ma un dirigente scelse di farmi la guerra e andai a Genova». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frey svela: «Mi voleva la Juventus, ma non sarei mai andato per amore della Fiorentina». Retroscena dell’ex portiere

