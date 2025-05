Fratelli d' Italia denuncia atti vandalici contro alcuni negozi Grandi | Il tema sicurezza non è più rinviabile

Fratelli d’Italia denuncia atti vandalici contro negozi a Ravenna, sottolineando l'urgenza di affrontare il tema della sicurezza. I candidati Nicola Grandi e Patrizia Zaffagnini esprimono preoccupazione per l'ennesimo episodio di vandalismo avvenuto ieri, rivendicando la necessità di una risposta immediata e concreta da parte delle istituzioni. La sicurezza dei cittadini non può più attendere.

Un altro, l’ennesimo atto di vandalismo, è avvenuto ieri pomeriggio a Ravenna. Lo denunciano Nicola Grandi, candidato sindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna, e Patrizia Zaffagnini, candidata al consiglio comunale per. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Fratelli d'Italia denuncia atti vandalici contro alcuni negozi. Grandi: "Il tema sicurezza non è più rinviabile"

