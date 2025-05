Francisco Cerundolo tra vittorie sul rosso scontri 2-2 con Sinner e storia familiare nel tennis

Francisco Cerundolo, talento argentino del tennis, si distingue per la sua efficacia sulla terra rossa, ottenendo il 70% di vittorie. Il suo cammino lo ha visto affrontare l’italiano Jannik Sinner in due match equilibrati, mentre la sua storia familiare arricchisce ulteriormente il suo profilo. Un giocatore da seguire con attenzione!

L'argentino Francisco Cerundolo ha mostrato una notevole solidità sul rosso, vincendo il 70% dei match disputati su questa superficie. Il suo percorso nel circuito lo ha visto scontrarsi con l'italiano Jannik Sinner in statistiche equilibrate, con un bilancio pari a 2-2, incluso un incontro importante negli ottavi di finale giocato a Roma due anni fa.

