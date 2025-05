Francesco Nuti | Firenze gli dedica eventi a 70 anni dalla nascita Fra i premiati Massimo Ceccherini

Firenze celebra Francesco Nuti in occasione del settantesimo anniversario della sua nascita con una serie di eventi speciali. Tra i premiati, spicca Massimo Ceccherini. In particolare, al Parco delle Cascine verrà inaugurata una panchina dedicata a "Caruso Pascoski", una delle opere più iconiche del regista fiorentino.

Al Parco delle Cascine sarà inaugurata la panchina di 'Caruso Pascoski', una delle pellicole più celebri del registaL'articolo FrancescoNuti: Firenze gli dedicaeventi a 70 annidallanascita. Fra i premiatiMassimoCeccherini proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Francesco Nuti: Firenze gli dedica eventi a 70 anni dalla nascita. Fra i premiati Massimo Ceccherini

Se ne parla anche su altri siti

Firenze celebra i 70 anni di Francesco Nuti con un premio ed eventi - Firenze, 12 maggio 2025 – Sabato 17 maggio Francesco Nuti avrebbe compiuto 70 anni. Il Comune di Firenze lo ricorderà con una serie di iniziative. Si parte alle 11,30 in via Sant’Antonino 23 dove verrà svelata una targa dove è nato e risiedeva l’attore con l’assessore alla toponomastica Caterina Biti e l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. Alle 12,30 presso il Ponte dell’Indiano verrà inaugurata una panchina, la famosa panchina dove fu girata la scena dal film “Caruso Paskoski (di padre polacco)”, la panchina dove Francesco Nuti paragona partiti politici a insaccati decretando che la ... 🔗Leggi su lanazione.it

Un mini Sanremo a Firenze, siparietto a sorpresa di Carlo Conti al concerto di Francesco Gabbani - Firenze, 16 marzo 2025 – "È il momento del prossimo cantante in gara...”. Siparietto inaspettato ieri sera, sabato 15 marzo, al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il pubblico presente al concerto di Francesco Gabbani ha avuto una sorpresa a dir poco imprevista. Mentre il cantautore stava per intonare il suo prossimo brano, ecco spuntare dal nulla Carlo Conti. "Devo presentare io, eh”, ha esordito Conti, facendo esplodere il pubblico in un fragoroso applauso. 🔗Leggi su lanazione.it

Firenze, arriva Francesco Gabbani in concerto - Firenze, 12 marzo 2025 - Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita dell’album “Dalla tua parte”, riparte da Firenze il tour nei palazzetti di Francesco Gabbani. Appuntamento sabato 15 marzo al Mandela Forum. I biglietti per questa attesa data fiorentina (da 48,30 a 90,85 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www. 🔗Leggi su lanazione.it

Buon compleanno Francesco Nuti, Firenze celebra l'artista: la panchina di Caruso Paskoski, la musica e il premio a Ceccherini; Per i 70 anni di Francesco Nuti premio e eventi a Firenze; Video commovente: la dedica di Firenze a Francesco Nuti; Due targhe per ricordare Francesco Nuti e Mario D’Agata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Per i 70 anni di Francesco Nuti premio e eventi a Firenze - Firenze dedica il 17 maggio - giorno della nascita - all'attore e regista Francesco Nuti (1955-2023) con iniziative speciali. L'artista è morto il 12 giugno 2023 e avrebbe compiuto 70 anni proprio sab ... 🔗ansa.it

Buon compleanno Francesco Nuti, Firenze celebra l’artista: la panchina di Caruso Paskoski, la musica e il premio a Ceccherini - Il 17 maggio l'artista avrebbe compiuto 70 anni e il Comune gli dedica un'intera giornata: in programma anche un flash mob in piazza Signoria con la canzone "Sarà per te" e serata di gala a Palazzo Ve ... 🔗intoscana.it

Firenze celebra i 70 anni di Francesco Nuti con un premio ed eventi - Firenze, 12 maggio 2025 – Sabato 17 maggio Francesco Nuti avrebbe compiuto 70 anni. Il Comune di Firenze lo ricorderà con una serie di iniziative. Si parte alle 11,30 in via Sant’Antonino 23 dove verr ... 🔗msn.com