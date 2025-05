Francesca Rocco dal Grande Fratello al brand di Kid Care NenaLife | Un progetto nato dall’amore che ho per le mie figlie – Intervista video

NenaLife, il nuovo brand di Kid Care fondato da Francesca Rocco

FrancescaRocco, nota al Grande pubblico televisivo come “Chicca” del GrandeFratello 13, oggi felicemente sposata con Giovanni Masiero, conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia, e madre di due bellissimi bambini, oggi è una imprenditrice grazie NenaLife, il nuovo brand di Kid Care pensato per le mamme 2.0.NenaLife nasce da un desiderio autentico di offrire ai bambini e alle loro famiglie prodotti naturali, sicuri e ricchi di dolcezza. NenaLife non è solo una linea di prodotti: è un mondo fatto di attenzione, ascolto e connessione. Oltre alla cura della pelle, si accompagnano le famiglie con servizi dedicati, contenuti educativi e consigli pratici per affrontare con serenità ogni fase della crescita. Al fianco delle mamme, dei papà e di chi si prende cura dei più piccoli, con l’obiettivo di rendere ogni scelta più consapevole, ogni gesto più dolce, ogni momento più prezioso. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Francesca Rocco, dal Grande Fratello al brand di Kid Care “NenaLife”: “Un progetto nato dall’amore che ho per le mie figlie – Intervista video

