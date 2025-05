Franca Leosini è la diva io sono più | Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura a ruota libera

La conduttrice di

La conduttrice di Un giorno in pretura si racconta senza filtri e spiega il suo rapporto con le altre signore del true crime italiano, FrancaLeosini e Federica Sciarelli. Il true crime televisivo in Italia è sempre stata una questione soprattutto al femminile: tre sono le donne simbolo delle inchieste e dei gialli giudiziari, le cosiddette Signore del Giallo: FrancaLeosini, Federica Sciarelli e RobertaPetrelluzzi. Quest'ultima, in particolare, non ha mai avuto bisogno di effetti speciali per conquistare il pubblico. Da oltre trent'anni al timone di Un giorno in pretura, ha sempre preferito il rigore al glamour. E proprio su questo punto ha voluto marcare le distanze da una sua celebre collega, FrancaLeosini. L'antidiva del true crime RobertaPetrelluzzi: "Mi rivedo più nella Sciarelli" Intervistata dal Venerdì . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - ”Franca Leosini è la diva, io sono più....": Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura a ruota libera

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roberta Petrelluzzi su Franca Leosini: “Si faceva trattare da diva, io sono un po’ stron**” - Roberta Petrelluzzi commenta il paragone tra lei, Franca Leosini e Federica Sciarelli: "Mi rivedo di più nella conduttrice di Chi l'ha visto, ruspante e verace".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Francesca Fagnani come Franca Leosini? Arriva ‘Belve crime’ - Manca circa un mese al ritorno in tv di ‘Belve’ - la prima puntata della nuova stagione andrà in onda il 22 aprile su Raidue - ed ecco subito una novità. “Da quest’anno ci sarà uno spin-off. Partiamo con una puntata e poi vediamo. Stavolta verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca” ha annunciato la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani durante un incontro con Rcs Academy. “Sarà un viaggio nella mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo. 🔗Leggi su quotidiano.net

Milly D’Abbraccio a Belve: «Oggi offro sesso a pagamento: scelgo io. Con internet sarei stata una diva planetaria» – Il video - La pornodiva degli anni ’90 Milly D’Abbraccio si racconta a Belve, in onda martedì 6 maggio su Rai2 dalle 21.20. A Francesca Fagnani, D’Abbraccio, 60 anni, ripercorre la sua carriera nel mondo del cinema per adulti e dello spettacolo. Senza tralasciare nulla sulla sua vita privata, fino ai dettagli più intimi. E poi l’infnazia, con il padre pioniere dell’universo scambista. «Ha rivali?», le chiede Fagnani. 🔗Leggi su open.online

Roberta Petrelluzzi su Franca Leosini: “Si faceva trattare da diva, io sono un po’ stron**”; ”Franca Leosini è la diva, io sono più....: Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura a ruota libera; Franca Leosini: Maschilismo è ancora presente, ma noi donne dobbiamo smettere di piangerci addosso; Franca Leosini: Io, I gay, la Misseri e le mie Storie Maledette. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roberta Petrelluzzi su Franca Leosini: “Si faceva trattare da diva, io sono un po’ stron**” - Roberta Petrelluzzi commenta il paragone tra lei, Franca Leosini e Federica Sciarelli: "Mi rivedo di più nella conduttrice di Chi l'ha visto, ruspante ... 🔗fanpage.it

”Franca Leosini è la diva, io sono più....": Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura a ruota libera - Il true crime televisivo in Italia è sempre stata una questione soprattutto al femminile: tre sono le donne simbolo delle inchieste e dei gialli giudiziari, le cosiddette Signore del Giallo: Franca Le ... 🔗msn.com

Roberta Petrelluzzi critica Franca Leosini: “Io non sono una diva” - Roberta Petrelluzzi, conduttrice di "Un Giorno In Pretura", chiarisce le differenze con Franca Leosini in un'intervista, sottolineando il suo approccio umile e autentico rispetto allo stile "diva" del ... 🔗ecodelcinema.com