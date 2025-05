Fra musica d' autore e post punk Valerio Visconti in concerto all’Arci Bolognesi

Sabato 17, Ferrara accoglie il talentuoso musicista Valerio Visconti, noto semplicemente come Visconti. Il suo concerto, organizzato da Officina Meca, si svolgerà all'Arci Bolognesi per sostenere il circolo, la cui esistenza è attualmente in pericolo. Un evento imperdibile per unirsi in musica e solidarietà.

Sabato 17 arriva a Ferrara il musicista ValerioVisconti (nella foto di Giovanni Zonta), conosciuto anche solo con il nome di Visconti, per un concerto organizzato da Officina Meca, ma che si tiene all'ArciBolognesi in segno di solidarietà verso il circolo la cui sopravvivenza è messa in dubbio.

