Fotovoltaico ai laghetti di Campo il no del sindaco Cecchelli e dei cittadini | Progetto che deturpa ambiente e mina socialità

In breve da Zazoom:

Il Comune di San Giuliano Terme è al centro di un acceso dibattito riguardo a due aree strategiche per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Le aziende, in particolare la Trina Solar, hanno espresso forte interesse per questi spazi, scatenando una

Un 'assalto' come definito dalle comunicazioni istituzionali del Comune di San Giuliano Terme. Due aree del comune appetibili per i propri progetti, secondo le aziende che vorrebbero installarvi impianti fotovoltaici: la prima è la Trina Solar che vorrebbe eseguire una messa a terra di un. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Fotovoltaico ai laghetti di Campo, il no del sindaco Cecchelli e dei cittadini: "Progetto che deturpa ambiente e mina socialità"

Approfondimenti da altre fonti

Manomettono due telecamere del campo fotovoltaico e smontano cavi: ma il colpo fallisce - MATINO – Tagliano la rete metallica dell’impianto fotovoltaico e poi, una volta dentro, manomettono anche il sistema di videosorveglianza. Ma il furto fallisce. Una decina di minuti prima delle 21 di ieri sera, individui hanno raggiunto il parco per la produzione di energia rinnovabile alla... 🔗Leggi su lecceprima.it

Roma in campo a Trigoria: Pellegrini incerottato ma presente, out Saud - Servirà tutta la spinta del popolo giallorosso per permettere alla Roma di costruirsi la possibilità di giocare la prossima Champions League, tanto nelle partite quanto negli allenamenti. Non è un caso che Ranieri abbia voluto l’allenamento aperto al pubblico il 17 aprile al Tre Fontane, per fare sentire ancora di più ai suoi il calore della gente e tirare fuori quel qualcosa in più in campo. Nel frattempo però la squadra è tornata oggi in campo a Trigoria per continuare la preparazione al derby di domenica sera, un match che per onore e classifica non ammetterà altro risultato se non la ... 🔗Leggi su sololaroma.it

Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo - Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi?STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato alla metà di marzo ha permesso a Lautaro Martinez di restare a Milano, mentre tutti – o quasi – i suoi compagni di squadra nerazzurri scendevano in campo con le rispettive Nazionali. Le due settimane di pausa, però, non sono bastate all’argentino, il cui infortunio appariva già in fase di guarigione, per rientrare subito dopo la sosta. 🔗Leggi su inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Fotovoltaico ai laghetti di Campo, l'assemblea pubblica con il sindaco Cecchelli per il no al progetto; Fotovoltaico, ennesimo rifiuto da parte del Comune; Impianto fotovoltaico lungo la via del Brennero, sospesa la sentenza del Tar: udienza il 2 ottobre; Maxi parco fotovoltaico. Il Comune spunta lo stop. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Laghetto fotovoltaico, la ‘Sud’ chiede di intervenire - ALESSANDRIA – La situazione del laghetto nella zona del fotovoltaico ad Alessandria continua a preoccupare residenti e comitati locali. L’Associazione Alessandria Sud torna a sollecitare un intervento ... 🔗ilpiccolo.net