FOTO Sanità | gli infermieri reclamano rispetto dignità e migliori salari

Tempo di lettura: 4 minuti“Rendere più attrattiva la professione”: questa la parola d’ordine alla base del seminario promosso presso l’Hotel Antum al rione Ferrovia di Benevento da Francesca Olivieri, Presidente dell’Ordine Professionale degli infermieri di Benevento. Olivieri ha lanciato un accorato appello alle istituzioni nazionali e regionali per tutelare e valorizzare il ruolo dell’infermiere nella gestione delle patologie e in tutti i servizi della Sanità . L’infermiere ha un ruolo centrale nei presidi ospedalieri e sanitari, ma questo non sembra essere ben capito da chi governa la Sanità . Lo dimostra il fatto che ormai la carenza di infermieri negli organici è ormai divenuta cronica. Sono eloquenti cifre del rapporto della Fondazione Gimbe.Nella Giornata Internazionale dell’Infermiere, i concetti di salute e di prevenzione sono stati analizzati nella relazione di Olivieri: si tratta di due parole chiave nella valutazione del ruolo dell’infermiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

