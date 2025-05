Fossombrone in finale play off | la mossa vincente di mister Fucili

Nel corso di una partita intensa, le prestazioni dei difensori marchigiani si sono distinte per solidità e determinazione. Bianchini, in particolare, ha dimostrato di essere un autentico baluardo, mentre i suoi compagni hanno cercato di limitare le offensive avversarie con varia fortuna. Ecco un'analisi dettagliata delle loro performance.

Bianchini 7 – Chiude la sua porta a doppia mandata respingendo al mittente tutti i tentativi abruzzesi di impallinarlo. E’ una sicurezza per la difesa dei marchigiani;Bianchi 6 – Si attiene alle consegne, cerca di limitare gli attaccanti abruzzesi in ogni modo. (44’ st Riggioni sv).Urso 6 – Sembra un Corazziere a difesa del Presidente della Repubblica. Qualche errore qua e là.Camilloni 6 – Preciso, pulito e puntuale negli anticipi concede qualcosa agli avversari che hanno le polveri bagnate;Amerighi 6 – Tanta corsa ed una sufficienza meritataR. Pandolfi 5.5 – L’impressione è che, ad un certo punto, abbia finito la benzina. Fa bene misterFucili a sostituirlo (24’ st Conti 6.5 – La mossavincente che regala la finaleplay off al Fossombrone)L. Pandolfi 5.5 – Dà la stessa impressione dei giapponesi che corrono a cento all’ora e non sanno dove stanno andando. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone in finale play off: la mossa vincente di mister Fucili

