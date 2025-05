Fossombrone conquista la finale storica in quarta serie sotto la pioggia battente

In una giornata di intenso maltempo, la partita si è rivelata una sfida avvincente e combattuta. L’allenatore del Fossombrone, Michele Fucili, ha commentato l'incontro evidenziando l'importanza della resistenza della sua squadra, specialmente nel primo tempo. Nonostante le difficoltà, il team ha mostrato carattere e determinazione, culminando in un gol decisivo nel finale del secondo tempo.

"Partita combattuta sotto una pioggiabattente che ci ha costretto ad uno stop per quasi un'ora – è il commento post partita dell'allenatore del Fossombrone Michele Fucili - siamo stati bravi a stare in partita e a contenere l'Aquila soprattutto nel primo tempo dove i nostri avversari hanno spinto da subito per cercare il gol. Nel secondo tempo poi siamo cresciuti e sul finire abbiamo segnato la rete che ci consentirà di giocare una finalestorica in quartaserie per la nostra società. Essere usciti di nuovo dallo stadio Gran sasso tra gli applausi sia dei nostri tifosi che di quelli de L'Aquila è una soddisfazione immensa e un giusto merito ai giocatori che hanno disputato una stagione immensa. Dopo Bucchi domani anche Conti andrà sotto i ferri e anche a lui che ha oggi segnato la rete vittoria facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione.

