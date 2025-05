Fossombrone batte L' Aquila 1-0 e avanza ai play off di Serie D

Nel confronto tra l'Aquila e il Fossombrone del 1927, le formazioni scendono in campo con spirito competitivo. Le valutazioni dei giocatori evidenziano prestazioni altalenanti, con alcuni elementi protagonisti e altri che faticano a lasciare il segno. Gli allenatori, Durastante per l'Aquila e un mister ancora da rivelare per il Fossombrone, cercano di orchestrare strategie vincenti in un match che potrebbe segnare il prosieguo della stagione.

l'Aquila0Fossombrone11927 (4-3-1-2): Michielin 5.5; Savor 6.5 (46' st Russo sv), Alessandretti 6, Brunetti 6, Di Santo 6; Del Pinto 6 (42' st Giampaolo sv), Barberini 5.5 (44' st Scognamiglio sv), Mantini 6; Misuraca 6 (39' st Maglione sv); Persano 5.5 (18'st Belloni 5.5), Sereni 6. A disp. Negro, Coletti, Zuccherato, Tropea. All. Durastante 5.5Fossombrone (3-5-2): Bianchini 7; Bianchi 6 (44' st Riggioni sv), Urso 6, Camilloni 6; Amerighi 6, R. Pandolfi 5.5 (24' st Conti 6.5), L. Pandolfi 5.5, Podrini 5.5 (33' st Thiane sv), Procacci 6; Kyremateng 5.5, Broso 5.5 (1' st Pagliari 6). A disp. Amici, Roberti, Satalino, Fraternali, Casolla. All. Fucili 6.5ARBITRO: F. Aloise di Voghera 6RETE: 41' st ContiNOTE: Partita sospesa per oltre 50' per una bomba d'acqua caduta su L'Aquila. Spettatori 800 (20 ospiti).

