Forza Roma! | Papa Leone XIV rivela la sua fede calcistica | VIDEO

Papa Leone XIV, ex tennista con una sorprendente passione per il calcio, ha ufficialmente rivelato il suo tifo per la Roma. Durante un’escursione al santuario di Genazzano, il Pontefice ha salutato un fedele con un entusiasta “Forza Roma!”, confermando così le indiscrezioni sulla sua affiliazione giallorossa e portando un tocco di sportività nel suo pontificato.

PapaLeone XIV è un ex tennista e, a quanto pare, anche appassionato di calcio italiano: ha rivelato così la sua passione per la RomaSe n'era parlato fin dalla fumata bianca e ora è ufficiale: PapaLeone XIV è un tifoso giallorosso. A confermarlo è stato lo stesso Pontefice, che mentre si stava recando al santuario di Genazzano, ha salutato un fedele, lasciandosi scappare un "ForzaRoma!". Guarda il VIDEO 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Forza Roma!”: Papa Leone XIV rivela la sua fede calcistica | VIDEO

"Forza Roma!": così un sorridente Papa Leone XIV ha salutato un fedele tifoso della Magica che gli stringeva la mano, attraverso il finestrino del van, di ritorno da piazza Santa Maria Maggiore. Il video, postato sui social, è diventato subito virale. Non è un mistero che Prevost sia uno sportivo, amante del tennis e del calcio, tifoso della Roma.

Papa Leone XIV visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma. Il convoglio di auto passa tra la folla, scesa in strada per accogliere il Pontefice. Papa Leone XIV, seduto in un van, abbassa il finestrino.

«Forza Roma!». A urlare l'urrà di incoraggiamento ai giallorossi sfrecciando per le vie della Capitale non è un tifoso qualsiasi. È Robert Francis Prevost, da 48 ore eletto a capo della Chiesa cattolica col nome di Papa Leone XIV. Il Pontefice nato a Chicago lo ha detto affacciandosi al finestrino della sua berlina ai passanti intenti a salutarlo, in un denso pomeriggio che lo ha portato prima al santuario di Gennazzaro e poi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sulla tomba del suo predecessore Papa Francesco.

Un sorriso, una stretta di mano e un grido che ha scaldato il cuore di molti tifosi: "Forza Roma!". Così Papa Leone XIV ha salutato un fedele romanista che lo attendeva lungo il tragitto, mentre rient ...

"Forza Roma!": cosi' un sorridente Papa Leone XIV ha salutato un fedele tifoso della Magica che gli stringeva la mano, attraverso il finestrino del van, di ritorno da piazza Santa Maria Maggiore.

