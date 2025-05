Forza Italia rivuole Milano | Lupi candidato sindaco? Molto meglio un civico

Nella famiglia Berlusconi, la politica è più di una passione; è un affare di famiglia. Durante il convegno

Lo zio che parla delle posizioni politiche della nipote. Per la famiglia Berlusconi i convegni di ForzaItalia sono sempre, o quasi, una questione di famiglia. Tanto che ieri mattina, a Palazzo Castiglioni, Paolo Berlusconi, fratello dell’ex premier e leader azzurro Silvio, è intervenuto all’incontro ‘Milano torna al centro della scena’ sulle Comunali del 2027 e non si è sottratto a una domanda sulle ultime dichiarazioni della nipote "preferita" Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori: "Io condivido tutto quello che dice. Tranne qualche piccolo campo, nel quale abbiamo idee diverse, perché io non sono uno che vede tutto nero o tutto bianco, vedo anche il grigio. Quindi sia su Putin che su Trump vedo che esiste il grigio".Il siparietto familiare a distanza si conclude qui. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forza Italia rivuole Milano: "Lupi candidato sindaco?. Molto meglio un civico"

Forza Italia in campo per Salva-Milano e Borsa Italiana - Domani la conferenza stampa a Palazzo Marino. Il sottosegretario Ferrante: "Salva-Milano rappresenta una boccata d'ossigeno indispensabile" 🔗Leggi su ilgiornale.it

Forza Italia, venerdì 4 aprile conferenza stampa su Salva-Milano e Borsa Italiana - “Venerdì 4 aprile, alle 10.45, a Milano, presso palazzo Marino - piazza della Scala 2, si terrà una conferenza stampa promossa da Forza Italia per affrontare due temi di importanza strategica", si legge in una nota del partito. I due temi: "Salva-Milano. La crescita di Milano è fortemente rallentata: ci sono 150 cantieri bloccati e 1600 famiglie in affanno. Il provvedimento deve andare avanti, perché dobbiamo pensare ai cittadini che non possono pagare e ai tanti investimenti fatti che rischiano di essere persi", si legge nel comunicato. 🔗Leggi su iltempo.it

Antonio Tajani: Forza Italia difende i diritti dei cittadini milanesi con il piano Salva Milano - Abbiamo a cuore la città di Milano e non si tratta solo di individuare il nome del candidato sindaco, si tratta anche di avere politiche serie per la città di Milano. Forza Italia è impegnata nella battaglia a difesa dei cittadini milanesi che hanno investito soldi per comprare case delle quali non sono entrati in possesso. Quindi dobbiamo andare avanti con il Salva Milano." Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un evento di Forza Italia a Milano. 🔗Leggi su quotidiano.net

Forza Italia rivuole Milano: "Lupi candidato sindaco?. Molto meglio un civico" - Verso le Comunali. Alla kermesse azzurra c’è anche Paolo Berlusconi "Condivido quello che dice Marina, ma su alcune cose abbiamo idee diverse". 🔗quotidiano.net

Milano al centro del dibattito politico: Forza Italia si prepara per il 2027 - Milano, la capitale economica d’Italia, torna a essere il fulcro del dibattito politico. Con le elezioni amministrative del 2027 all’orizzonte, Forza Italia ha avviato un percorso strategico per ricon ... 🔗notizie.it

Forza Italia indica la linea al centrodestra, 'a Milano un civico' - A Milano alle elezioni comunali del 2027 deve correre un candidato civico, come lo sono stati Gabriele Albertini e Letizia Moratti, gli ultimi esponenti del centrodestra a governare la città. 🔗ansa.it