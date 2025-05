Fortunale sui Colli allagamenti e alberi caduti

Nel pomeriggio di oggi, 12 maggio, un violento fortunale ha colpito l'area dei Colli e Selvazzano, causando significativi disagi alla popolazione di Teolo. Si segnalano allagamenti, alberi caduti e danni a veicoli, evidenziando i pericoli legati a eventi meteorologici estremi e le difficoltà nel ripristino della normalità.

Nel pomeriggio odierno, 12 maggio, un Fortunale ha interessato l'area dei Colli e la zona di Selvazzano provocando disagi importanti soprattutto alla popolazione di Teolo. allagamenti sparsi, qualche albero caduto e un paio di automobili danneggiati dalle essenze arboree che non hanno retto alla. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Fortunale sui Colli, allagamenti e alberi caduti

La donna, 82 anni, si trovava sul marciapiede quando il grosso albero si spezzò a circa un metro e mezzo da terra.

A Milano era stata diramata un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia.