Fortitudo | Cantù sul 2-0 Giovedì al PalaDozza ultima chance per la Effe

Giovedì sera, al PalaDozza, la Fortitudo Bologna affronta la sua ultima chance contro Cantù, dopo una sconfitta severa all'andata. Con l'obiettivo di invertire la rotta, coach Attilio Caja si affida al ritorno di Gherardo Sabatini. Sarà una gara cruciale per mantenere vive le speranze di playoff della squadra felsinea.

Bologna, 12 maggio 2025 - Si concede il bis Cantù e questa volta con un appetito maggiore. Al PalaDesio arriva così la seconda sconfitta filata della Fortitudo di coach Attilio Caja (a referto dopo 6 mesi Gherardo Sabatini, al posto di Luca Vencato), che alza bandiera bianca 81-67 e Giovedì alle 20,30 si giocherà al PalaDozza l’ultimachance di allungare la serie dei quarti di finale di A2.Giostra di errori e palle perse da ambo le parti nei primi 3’ di gioco, con Valentini e Basile a rispondere all’appoggio di Bolpin e ai liberi di Gabriel: la Effe si mostra concreta in difesa (8 perse di Cantù nei primi 10’), ma non riesce a capitalizzare i suoi molteplici possessi come vorrebbe. Incursione di Fantinelli e semigancio, recupero e schiacciata di Freeman, tripla di Gabriel, liberi di Bolpin e Bologna scappa repentinamente a +8 e con più fame dei padroni di casa (0-8 di parziale). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo: Cantù sul 2-0. Giovedì al PalaDozza ultima chance per la Effe

