Dalle 12 di lunedì 12 alla mezzanotte di martedì 13 maggio è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allertameteo numero 60, gialla per temporali. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.Nella seconda parte della giornata di lunedì 12. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Forti temporali con possibile innalzamento dei corsi d'acqua: scatta l'allerta meteo gialla

