“Forti dolori a ossa e gambe pensavo fosse l’attività sportiva invece era un tumore” | la storia di Carly

In breve da Zazoom:

Carly M., una 45enne australiana, ha sempre attribuito il dolore alle ossa delle gambe alle intense attività sportive. Tuttavia, la sua vita è cambiata radicalmente quando le è stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Dopo un intervento e una ricaduta, Carly non si è arresa: continua a combattere, sostenendo iniziative di sensibilizzazione per dare voce a chi, come lei, spera in un futuro migliore.

"Mi facevano male le ossa, soprattutto quelle delle gambe, ma pensavofosse solo a causa delle tante attività sportive che praticavo". La storia di Carly M., 45enne australiana, che ha scoperto di avere un cancro ai polmoni. Dopo un intervento e una nuova ricaduta, continua a curarsi e a lavorare con alcune associazioni per fare sensibilizzazione: "Finché ci sarà speranza, anche solo l'uno per cento, continuerò a provarci". 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Danneggiata da vaccino covid AstraZeneca: "4 anni fa scosse nel cervello e dolori invalidanti alle gambe, derisa in ospedale" - La testimonianza anonima di una vittima: "Un pezzo di Italia che non sarà mai più il mio paese" Il Giornale d'Italia riporta il messaggio integrale di una donna danneggiata da vaccino covid AstraZeneca, che ha condiviso le sue parole 4 anni dopo la somministrazione che le ha causato dolori al 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

“Mi devo operare per raddrizzare le gambe, taglieranno piccole parti di ossa”: Zambrotta racconta il suo problema alle ginocchia - “Sono un modello di laboratorio: se mi guardano le gambe, mi chiedono ‘come fa a camminare questo essere umano?‘”. Ospite al podcast di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMNT, Gianluca Zambrotta ha avuto modo di affrontare diversi argomenti relativi alla sua carriera da calciatore: dall’addio alla Juventus post Calciopoli, al progetto del Como di Fabregas passando per la problematica relativa alle gambe arcuate che sono sempre state un suo tratto distintivo. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Monica Setta operata d’urgenza, la foto dall’ospedale: “Dolori che non mi lasciavano respirare” - La conduttrice ha pubblicato alcune foto dall'ospedale sui social, dando notizia delle sue condizioni di salute che l'hanno costretta a un'operazione d'urgenza.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

“Forti dolori a ossa e gambe, pensavo fosse l’attività sportiva invece era un tumore”: la storia di Carly - "Mi facevano male le ossa, soprattutto quelle delle gambe, ma pensavo fosse solo a causa delle tante attività sportive che praticavo" ... 🔗fanpage.it

Febbriciattola e dolori muscolari alle gambe - I sintomi che riporta - stanchezza persistente, dolori muscolari alle gambe e febbricola intermittente - potrebbero essere riconducibili a diverse cause. Considerando che sia il diabete tipo 1 che ... 🔗medicitalia.it

Dolore alle ossa con umidità e freddo - Il dolore alle ossa quando cambia il tempo è autosuggestione, o c'è veramente una spiegazione medica? Cerchiamo di rispondere a questa domanda attraverso due pubblicazioni scientifiche che potrebbero ... 🔗universonline.it