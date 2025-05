Forte pioggia qualche sottopasso allagato e disagi a contrada Pantano

Una forte pioggia ha colpito contrada Pantano, causando allagamenti e disagi, in particolare nel sottopasso di Ponte a Cavallo. L’accumulo d’acqua ha superato la capacità del sistema fognario, creando difficoltà alla circolazione stradale. Fortunatamente, al momento non si segnalano ulteriori emergenze o danni gravi nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Fortepioggia abbattutasi nel primo pomeriggio ha creato qualche criticità per accumulo d’acqua che non è stato smaltito dal sistema fognario. Il sottopasso di Ponte a Cavallo in particolare ha rappresentato problemi per la circolazione stradale. Non si segnalano fortunatamente gravi disagi. I Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale sono intervenuti soprattutto nella zona di contradaPantano ma si è trattato di un’azione di monitoraggio per il normale deflusso delle acque piovane. La pioggia è durata oltre due ore. L'articolo Fortepioggia, qualchesottopassoallagato e disagi a contradaPantano proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forte pioggia, qualche sottopasso allagato e disagi a contrada Pantano

