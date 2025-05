Forlì supera Sambenedettese 3-1 | vittoria decisiva al Morgagni

In breve da Zazoom:

Nella sfida tra Forlì e Sambenedettese, il match ha visto i padroni di casa reggere il confronto con determinazione. Con un modulo 4-3-3, il Forlì ha cercato di imporsi grazie a una disposizione equilibrata in campo. Dall'altra parte, la Sambenedettese ha risposto con la sua tattica, rendendo la partita intensa e combattuta. Le formazioni si sono alternati con sostituzioni strategiche, rendendo il match avvincente fino all'ultimo.

Forlì3Sambenedettese1(4-3-3): Martelli; Motti (40’ st Mandrelli), Drudi, Saporetti, Falasca; Lilli, Menarini, Gaiola (16’ st Rossi); Lombardi (44’ st Valentini), Petrelli, (49’ st Eleonori), Farinelli (22’ st Trombetta). A disp.: Colombo, Firman, Graziani, Berto. All.: Miramari.Sambenedettese (4-3-3): Semprini; Chiatante (32’ st Battista), Pezzola (37’ st Lulli), Gennari, Orfano; Candellori (12’ st D’Eramo), Guadalupi, Tataranni; Kerjota, Eusepi, Fabbrini 812’ st Baldassi). A disp.: Coccia, Calvaresi, Paolini, Bouah, Orlandi. All.: Palladini.Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme.Reti: 9’ pt Eusepi, 18’ pt Farinelli, 28’ pt Petrelli, 39’ pt Lombardi.Note - Ammoniti Drudi, Saporetti, Farinelli; Fabbrini, Tataranni. Spettatori 1.200 circa. Angoli: 6-4. Recupero: 3’, 5’.Nuova prova di forza del Forlì che, dopo l’iniziale vantaggio della Sambenedettese, non si perde d’animo chiudendo, in pratica, la partita sin dal primo tempo rifilando tre gol alla blasonata avversaria, sostenuta al Morgagni da oltre 500 tifosi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forlì supera Sambenedettese 3-1: vittoria decisiva al Morgagni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lega Nazionale Dilettanti: Forlì sfida Sambenedettese e Livorno per lo scudetto - Subito in campo per lo scudetto. La Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) ieri ha diramato i gironi e il calendario della prima fase della poule: tre gironcini, con altrettante squadre, che metteranno in palio l’accesso alle semifinali del torneo nazionale. Una post season che vedrà protagoniste le nove vincitrici dei gruppi della quarta serie, tutte già promosse nella serie C 2025-26. L’esordio della squadra di mister Alessandro Miramari sarà domenica allo stadio Morgagni nel match con la Sambenedettese impostasi nel girone F con 72 punti. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Forlì sfida la Sambenedettese nella Poule Scudetto di Serie C al Morgagni - Prove tecniche di serie C oggi (ore 18) al ‘Morgagni’: scatta la Poule Scudetto e il Forlì vuol ballare la Samb(a). O perlomeno ci proverà, dovendo presentarsi all’appuntamento con una squadra a pezzi. "Siamo in condizioni disastrose", scandisce Alessandro Miramari. Che poi corregge il tiro: "Battute a parte, mentalmente veniamo da un periodo complicato, giacchè il lungo duello con il Ravenna ha finito per logorarci. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net