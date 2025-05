Fondo unico artigianato arrivano 14milioni di euro in più per le imprese piemontesi

Il Fondo unico artigianato si arricchisce di 14 milioni di euro, offrendo nuove opportunità di sostegno alle imprese piemontesi. Questo strumento di credito agevolato, attivo dal 2004, consente agli artigiani di accedere a finanziamenti attraverso bandi, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo del settore nella regione.

Arriva una nuova integrazione per il Fondounicoartigianato.Lo strumento di credito agevolato, esistente sul territorio piemontese a partire dalla legge regionale 342004, a cui le imprese artigiane possono accedere tramite bandi per poter ricevere fondi monetari, che vengono erogati. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Fondo unico artigianato, arrivano 14milioni di euro in più per le imprese piemontesi

Ne parlano su altre fonti

Artigianato, dalla Regione arrivano altri 14 milioni per il settore. E riapre lo sportello per le aziende - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano, ha approvato uno stanziamento aggiuntivo di oltre 14 milioni di euro a sostegno delle imprese artigiane piemon ... 🔗torinoggi.it

Riapre il Fondo per l’Artigianato: opportunità concrete per la crescita delle imprese - Confartigianato Imprese Calabria esprime apprezzamento per la riattivazione del Fondo a favore delle imprese artigiane, resa possibile grazie alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, nell’ambito ... 🔗calabriaeconomia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuove imprese : finanziamenti a fondo perduto del 2020

La crisi sanitaria innescata dalla diffusione di Covid-19 ha provocato un forte crollo della fiducia delle imprese, molte delle quali ritengono che la situazione economica dell'Italia si sia deteriorata nei primi mesi dell'anno e quasi il 90% delle attività ha visto il peggioramento dell'evoluzione dell'attività economica della sua azienda.