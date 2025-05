Fondazione Ezio De Felice Nuovo appuntamento per la rassegna ‘Narrare il patrimonio museale’

La Fondazione Ezio De Felice presenta un nuovo appuntamento della rassegna 'Narrare il patrimonio museale'. Giovedì 15 maggio 2025, alle ore 18, presso il Teatro di Palazzo Donn’Anna, si esploreranno le potenzialità del romanzo come strumento di indagine e narrazione. Un'occasione unica per riunire cultura e riflessione sul patrimonio culturale.

Fondazione Ezio De Felice . Nuovo incontro della rassegna 'Narrare il patrimonio museale' al Teatro di Palazzo Donn'Anna La narrazione come metodo, il romanzo come strumento di indagine. Giovedì 15 maggio 2025, alle ore 18, presso il Teatro di Palazzo Donn'Anna (Largo Donn'Anna, 9 – Napoli), la Fondazione Ezio De Felice accoglie Pier Federico Mauro Maria Caliari, architetto,

