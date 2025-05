Fondazione Ezio De Felice Nuovo appuntamento per la rassegna ‘Narrare il patrimonio museale’

La Fondazione Ezio De Felice torna con un nuovo appuntamento della rassegna ‘Narrare il patrimonio museale’. Giovedì 15 maggio 2025, alle ore 18, il Teatro di Palazzo Donn’Anna ospiterà un incontro dedicato alla narrazione come metodo e al romanzo come strumento di indagine, esplorando il valore del patrimonio culturale.

