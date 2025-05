Foggia-Messina il Comune apre il Franco Scoglio | maxischermo per 10mila persone

Il Comune di Messina ha ufficializzato l'installazione di un maxischermo allo stadio "Franco Scoglio", capace di accogliere fino a 10.000 tifosi. Sabato 17 maggio, il Messina affronterà il Foggia nel decisivo match di playout per la permanenza in serie C. Un'opportunità imperdibile per sostenere la squadra in questo momento cruciale.

Sabato 17 maggio il Messina si gioca la permanenza in serie C. Tra cinque giorni si disputerà infatti il match con il Foggia per il playout di ritorno. Il Comune ha dato l'ok per installare un maxischermo all'interno dello stadio "FrancoScoglio" che potrà ospitare fino a 10milapersone.

