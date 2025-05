Foggia-Messina il Comune apre il Franco Scoglio | maxischermo per 10mila persone

Il Comune di Messina ha dato il via libera all'installazione di un maxischermo allo stadio "Franco Scoglio", pronto ad accogliere fino a 10mila tifosi. Sabato 17 maggio, il Messina sfiderà il Foggia nel playout di ritorno, una partita cruciale per la permanenza in serie C. Un'occasione imperdibile per supportare la squadra!

Sabato 17 maggio il Messina si gioca la permanenza in serie C. Tra cinque giorni si disputerà infatti il match con il Foggia per il playout di ritorno. Il Comune ha dato l'ok per installare un maxischermo all'interno dello stadio "FrancoScoglio" che potrà ospitare fino a 10milapersone.

