Florentino Juve il Napoli fa sul serio | possibile accordo imminente! Rivelazione sul centrocampista del Benfica Ultimissime

Il calciomercato è in fermento e Florentino, 25enne centrocampista del Benfica, sta attirando l'attenzione di Juventus e Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, un accordo potrebbe essere imminente, alimentando speculazioni su chi avrà la meglio nella corsa per il talentuoso giocatore. Gli aggiornamenti si susseguono, e la tensione sale.

FlorentinoJuve, possibileaccordoimminente con il Napoli: la Rivelazione sul centrocampista. Cosa filtraIl calciomercato Juve è sempre attivo anche su Florentino, centrocampista 25enne del Benfica che piace però anche al Napoli. Matteo Moretto di Relevo ha fornito un importante aggiornamento sulla concorrenza del club di De Laurentiis.MORETTO – «Il Napoli vuole fare due centrocampisti. Sta toccando più profili in parallelo. Lo fa in silenzio. Uno di questi obiettivi di cui vi abbiamo già parlato in esclusiva è Florentino Luis del Benfica, un nome che piace molto al Napoli e non solo. È stato proposto anche alla Juventus. Vi posso raccontare che nelle ultime settimane il Napoli si è portato avanti con contatti fitti e costanti con l’entourage del giocatore. Si sta già parlando di possibileaccordo economico. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Florentino Juve, il Napoli fa sul serio: possibile accordo imminente! Rivelazione sul centrocampista del Benfica. Ultimissime

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al NapoliIl calciomercato Juve rischia di subire uno scossone non indifferente per quanto riguarda i movimenti in entrata. Questo riguarda l’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è molto gradito molto ai bianconeri, ma è anche un obiettivo del Manchester United. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Ha punito la Juve in Coppa Italia: il Napoli si fa avanti per la rivelazione dell’Empoli - È una delle rivelazioni in casa Empoli: il Napoli valuta un colpo a sorpresa di mercato dopo il passaggio del turno dei toscani contro la Juventus, in Coppa Italia.In casa Napoli cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter: uno scontro che potrebbe dire molto in merito alla lotta Scudetto, che sta entrando sempre più nel vivo in questa fase della stagione e che riguarda anche l’Atalanta, che ha guadagnato ulteriore margine in queste ultime uscite. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Vlahovic-Osimhen,lo scambio fa litigare Juve e Napoli - Il calciomercato estivo si prepara a infiammarsi, e al centro del valzer di attaccanti ci sono due nomi pesanti: Dusan Vlahovic e Victor Osimhen.Due bomber diversi per caratteristiche, ma accomunati dallo stesso destino: l’addio ai rispettivi club è tutt’altro che da escludere. In casa Juventus, Vlahovic è tornato protagonista con l’arrivo di Igor Tudor, che lo ha rimesso al centro del progetto tecnico. 🔗Leggi su sportface.it

Florentino Juve, possibile accordo imminente con il Napoli; Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica; Florentino Luis nel mirino del Napoli! Prima offerta all'entourage: cifre e dettagli; Juve e Napoli, proposto Florentino Luis. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Florentino Luis nel mirino del Napoli! Prima offerta all'entourage: cifre e dettagli - Matteo Moretto, attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa per Florentino Luis, centrocampista del Benfica: 'Nel mirino ci sono due centrocampisti e sta sondando più ... 🔗informazione.it

RELEVO - Juventus e Napoli, proposto Florentino Luis del Benfica - Secondo quanto riportato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, Florentino Luis, centrocampista 25enne del Benfica, è stato proposto a Napoli e Juventus. Classe 1999, è in scadenza nel 2027 con i ... 🔗napolimagazine.com

Napoli, concorrenza alla Juve per degli attaccanti - Jonathan David occasione a parametro zero: il Napoli accelera i contatti e sfida la Juve Jonathan David rappresenta una vera e propria occasione di mercato per il Napoli. 🔗tuttojuve.com