Flavio Briatore resta solo a Roma Il socio di Crazy Pizza in via Veneto se ne va

Flavio Briatore affronta una nuova sfida a Roma: il suo socio di minoranza, Francesco Palazzi, ha deciso di cedere le quote di Crazy Pizza, l'insegna inaugurata tre anni fa in Via Veneto. La notizia segna un cambiamento significativo per l'iconico ristorante della Capitale.

Francesco Palazzi, socio di minoranza, ha deciso di cedere le quote dell'attività aperta tre anni fa nella Capitale

Crazy Pizza Roma, Flavio Briatore resta solo: il socio Palazzi, che ha organizzato il matrimonio con Elisabetta Gregoraci, esce con 317mila euro - Dopo poco più di tre anni di attività, si chiude la partnership tra Flavio Briatore e Francesco Palazzi nel locale romano di Crazy Pizza. Palazzi, titolare della Via Veneto srl, ha...

Sette giorni di chiusura per il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli: ecco cosa è accaduto - Sette giorni di chiusura per il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli. È un provvedimento di stop temporaneo avviato dal Comune e deciso dopo che al Crazy Pizza era arrivato il secondo verbale di illecito amministrativo per il mancato rispetto delle norme sull'impatto acustico, tradotto 'troppo rumore', come previsto dal Regolamento comunale di Polizia di sicurezza urbana, in caso di recidiva entro i 12 mesi dal primo verbale.

Crazy Pizza Roma, Flavio Briatore resta solo: il socio Palazzi, che ha organizzato il matrimonio con Elisabetta Gregoraci, esce con 317 mila euro - Dopo poco più di tre anni di attività, si chiude la partnership tra Flavio Briatore e Francesco Palazzi nel locale romano di Crazy ...

Il socio di Flavio Briatore dice addio al Crazy Pizza: "Pochi utili nella sede romana, vendute le quote per 317mila euro" - Dopo tre anni di attività condivisa, Flavio Briatore saluta il socio romano con cui aveva aperto il Crazy Pizza di via Veneto nella capitale. Francesco Palazzi, titolare della Via Veneto srl, ha vendu ...

Altro che "Dolce Vita" in Via Veneto, Briatore resta solo al Crazy Pizza di Roma: il socio ha venduto le sue quote - C'era una volta la "Dolce Vita" a Roma, nella celebre via Veneto tra gli anni '50 e '60 i locali del centro della capitale venivano presi d'assalto da vip e di conseguenza anche paparazzi, un'atmosfer ...