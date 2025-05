Flavia Sorrentino vicepresidente del Consiglio Comunale | No alle pedane sul lungomare Serve una mobilitazione pubblica

Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio Comunale, si oppone con fermezza alle pedane sul lungomare, sottolineando che tali interventi negano ai napoletani il diritto di godere del mare. Ha recentemente richiesto accesso agli atti e invitato alla mobilitazione pubblica dopo il diniego della Soprintendenza per il progetto di una piattaforma accessibile.

FlaviaSorrentino, vicepresidente del ConsiglioComunale: “No allepedane sul lungomare, si nega ai napoletani il diritto al mare. Ho chiesto accesso agli atti, Serve una mobilitazionepubblica”. “La decisione della Soprintendenza di bocciare il progetto per la realizzazione di una piattaforma accessibile sulla scogliera della Rotonda Diaz rappresenta una grave battuta d’arresto per la . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio Comunale: “No alle pedane sul lungomare. Serve una mobilitazione pubblica”

