Flashbangerz | il debutto di Easier tra fragilità autenticità e nuove sonorità

I Flashbangerz, la nuova promessa della scena alternative italiana, debuttano con "Easier", un brano che esplora fragilità e autenticità attraverso sonorità fresche e travolgenti. Abbiamo incontrato tre membri della band per approfondire il loro approccio diretto e senza filtri, in attesa dell'arrivo degli altri musicisti. Scopriamo insieme la loro vision musicale.

I Flashbangerz sono la nuova promessa della scena alternative italiana: cinque musicisti uniti da un’energia travolgente e da un approccio diretto, autentico e senza filtri.Abbiamo incontrato tre di loro – in attesa che si unissero gli altri componenti – per parlare di “Easier”, il loro primo singolo, un brano potente e intimo che esplora il paradosso dell’amore contemporaneo.“Easier”: un debutto nato in tavernaLa genesi di Easier è avvenuta in modo spontaneo durante l’estate, nella taverna di uno dei membri della band.Partiti da un semplice riff e tanta voglia di suonare insieme, i Flashbangerz hanno trovato la loro identità musicale, tra emozioni forti e un sound curato ma diretto.Come raccontano i ragazzi, il pezzo nasce da ispirazioni collettive più che da esperienze personali, trasformando fragilità e osservazioni sulla realtà in musica sincera e potente. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com